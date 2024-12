Le parole di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ai Globe Soccer Awards 2024 di Dubai

Tanti premi e moltissimi ospiti del mondo del calcio. Questo è quello che promettono i Globe Soccer Awards di Dubai, ripetuti anche per l’edizione del 2024.

Numerosi i riconoscimenti dedicati a calciatori ma anche a tante altre figure che ruotano in questo mondo.

Spazio anche per ex icone, come Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero, sul palco dell’evento, ha commentato la sua “storia d’amore” con la Juventus e si è pronunciato su un possibile futuro a Torino.

Juventus, le parole di Del Piero

L’ex calciatore, ospite dell’evento, ha fatto un punto della sua carriera calcistica sul palco: “È stato un lungo percorso, ma quando decidi di porre fine alla tua carriera puoi lamentarti di quello che non hai o goderti ciò che hai raggiunto. Io sono contento di tutto quello che ho fatto, è stato un percorso incredibile e sono molto contento per questo“.

Per poi rispondere a una domanda sul suo futuro in bianconero: “Tornare alla Juventus? Con la Juve è una storia d’amore, dopo 19 anni unici con quella maglia dobbiamo guardare avanti con energia e con positività“.

I Globe Soccer Awards di Dubai

Alessandro Del Piero non è stato solo ospite dell’evento calcistico di Dubai, ma è stato anche riconosciuto con il “Premio speciale alla carriera“, consegnato anche al presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Tra i vari premi spiccano anche quello per Piero Ausilio come “Miglior direttore sportivo” e quello a Cristiano Ronaldo come “Miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente“.