Tutti i premi assegnati nella cerimonia dei Globe Soccer Awards

Anche quest’anno sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, riconoscimenti per i migliori del mondo del calcio nel 2024.

Premiati anche due italiani: premio alla carriera per Alessandro Del Piero, premio come miglior direttore sportivo per l’interista Piero Ausilio.

Per la Serie A candidati anche Ademola Lookman e Lautaro Martinez per il “Best Men’s Player” vinto da Vinicius e Gasperini e Inzaghi per il “Best Men’s Coach” vinto da Ancelotti. Atalanta e Inter battute dal Real Madrid per il “Best Men’s Club”.

Presente tanta Inter, con anche Calhanoglu candidato al premio di miglior centrocampista dell’anno, vinto da Jude Bellingham. Tra i candidati anche Yildiz per il premio per gli emergenti, assegnato a Lamine Yamal.

Globe Soccer Awards: tutti i premiati

Di seguito tutti i premiati nel corso della cerimonia:

Miglior direttore sportivo: Piero Ausilio

Premio speciale alla carriera: Alessandro Del Piero, Florentino Perez

Premio Club Rivelazione: Olympiacos

Miglior allenatore del Medio Oriente: Jorge Jesus

Miglior Club del Medio Oriente: Al Ain

Miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore: Carlo Ancelotti

Miglior club maschile: Real Madrid

Miglior agente: Jorge Mendes

Premio alla carriera: Rio Ferdinand, Thibaut Courtois, Neymar

Miglior attaccante: Vinicius Junior

Miglior centrocampista: Jude Bellingham

Premio Maradona: Jude Bellingham

Miglior emergente: Lamine Yamal

Miglior marcatore di tutti i tempi: Cristiano Ronaldo

Miglior giocatore dell’anno: Vinicius Junior

Miglior club femminile: Barcellona

Miglior giocatrice femminile: Aitana Bonmatì

Ronaldo: “Non ho ancora finito, continuerò a fare gol e vincere titoli”

Tra i premiati, quindi, anche Cristiano Ronaldo come miglior giocatore del Medio Oriente e miglior marcatore di tutti i tempi con 916 gol. Il portoghese ha parlato così del suo futuro: “Non sarò allenatore, presidente non lo so, magari proprietario. Qualche club in mente? Niente di preciso, ma ho qualcosa in mente“.

Poi sulla nuova generazione di calciatori: “I club devono occuparsi di più dei giovani, analizzare meglio il talento. Bellingham e Yamal possono raggiungere il mio livello ma devono fare tanti sacrifici e avere fortuna, ma i club devono preoccuparsi di più e non sfruttarli, senza fargli giocare 70 partite l’anno“.

Sui prossimi obiettivi: “Essere il più grande marcatore di tutti i tempi mi dà ulteriore continuazione a giocare , a lavorare, a fare gol che forse è la cosa che so fare meglio. Voglio ringraziare tutta la mia famiglia, i miei figli che sono tutti qui e mia moglie. Non ho ancora finito, continuerò. Voglio vincere titoli, essere campione, voglio fare altri gol e vorrei cercare di portare trofei nella bacheca della mia squadra. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto“.

Infine, il portoghese si è schierato dalla parte di Vinicius, premiato come miglior giocatore: “Avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro, decisione ingiusta. Ecco perché amo i Globe Soccer Awards, perché sono onesti. Vinicius Junior meritava chiaramente di essere il vincitore“.