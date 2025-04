Milan, Conceição: “La qualità tecnica che abbiamo avuto deve essere sempre combinata a questa voglia”

Le parole dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi

Vincere per conquistarsi la finale di Coppa Italia contro una tra Empoli e Bologna: era questo l’obiettivo del Milan di Sergio Conceicao.

Nell’ultimo turno di Serie A i rossoneri sono usciti sconfitta dalla gara contro l’Atalanta a San Siro per il gol nel secondo tempo di Ederson.

La settimana prima, però, gli uomini di Conceicao avevano battuto bene l’Udinese alla Blue Energy Arena.

Alla fine la gara si è conclusa 3-0 (4-1 nel totale) con i rossoneri che vanno in finale. Nel post partita Sergio Conceicao ha commentato la prova del suo Milan contro l’Inter di Inzaghi.

Milan, l’intervista post partita di Conceicao

Conceicao ha cominciato l’intervista commentando la gara: “La sensazione di ieri è la stessa che avevo prima della gara contro l’Atalanta. Quello che mi è piaciuto è l’ambizione e la voglia che avevamo. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio. All’intervallo abbiamo cercato di migliorare qualche aspetto. La qualità tecnica che abbiamo avuto deve essere sempre combinata a questa voglia che abbiamo avuto”.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Non è importante Conceicao. L’importante è vincere contro il Venezia e giocarci la finale. Non è cambiato nulla rispetto a tre giorni fa: non è tutto bello ora, non era tutto brutto prima”.

“Jovic ha anche perso qualche chilo”: le parole di Conceicao

L’ex Porto si è anche soffermato sul protagonista di giornata: “Jovic sta lavorando benissimo. Ha anche perso qualche kilo, questo è un bene. Volevamo avere le sue sponde per i corridoi e il primo gol è nato così. Pulisic? Ha fatto una bella partita, si è sacrificato molto. Gli manca un po’ di freschezza con la palla ma in questo periodo lo capisco sulla situazione”.

Per concludere Conceicao ha detto: “Io sono un appassionato di questo sport e soffro forse più di qualcun altro. Provo un misto di sentimenti ma resto coi piedi per terra. Faremo un finale di campionato di verso: ancora non abbiamo vinto nulla”.