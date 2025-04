“Speriamo che si accorga di me”: Jovic decisivo nella “partita più importante”

Il Milan di Sergio Conceicao si guadagna la finale di Coppa Italia contro una tra Empoli o Bologna grazie alla doppietta di Jovic

Il più inatteso, forse il protagonista più insperato regala la finale di Coppa Italia al Milan di Sergio Conceicao. Luka Jovic, infatti, è l’uomo copertina di questa semifinale contro l’Inter.

Due reti, una al 36′ e una al 49′, che portano i rossoneri a giocarsi il secondo trofeo di questa stagione, ancora una volta superando nel cammino i nerazzurri, dopo aver vinto la Supercoppa italiana contro gli uomini di Inzaghi a gennaio.

Jovic regala ai rossoneri anche la possibilità di guadagnarsi un posto in Europa la prossima stagione. Vincendo la Coppa Italia, infatti, si ha diritto a uno dei due posti in Europa League per l’Italia.

In una stagione in cui il Diavolo potrebbe finire fuori dalle posizioni europee, la doppietta del centravanti serbo potrebbe essere uno sliding door fondamentale. Uno sliding doors che magari in più piccolo ha risvegliato uno dei ricordi più dolci. L’ultimo a segnare una doppietta con la maglia numero 9 del Milan, in un derby, infatti, era stato Giroud in quell’Inter-Milan che aprì la rimonta rossonera che portò allo scudetto con Stefano Pioli.

Un’annata di gol alle big

Per Jovic questa stagione è stata sicuramente molto particolare. Prima di questa semifinale di Coppa Italia, infatti, aveva giocato in solamente in Serie A e un totale di 348 minuti, poco meno di 4 partite totali. In questa manciata di minuti in campionato, però, era comunque riuscito a segnare al Napoli di Antonio Conte e alla Fiorentina di Palladino, regalando il pareggio ai rossoneri.

Conceicao ha deciso di dargli fiducia per quella che è stata solamente la terza gara da titolare per il serbo in stagione. Jovic, sicuramente, non poteva rispondere in modo migliore: il Milan supera l’Inter 3-0, si guadagna la finale di Coppa Italia e resta imbattuto negli ultimi cinque derby.

“Spero l’allenatore se ne accorga”: le parole di Jovic

Poco meno di un mese fa Luka Jovic nel post partita della gara contro la Fiorentina, in cui aveva regalato ai rossoneri un punto, aveva detto: “Gioco per il Milan e voglio dare il meglio in tutte le partite, fare quello che posso. Spero l’allenatore se ne accorga“.

Senza dubbio Conceicao se ne è resto conto, visto che è arrivato a schierarlo in quella che lui stesso aveva definito “la partita più importante“. Al momento del cambio di Jovic la parte rossonera di San Siro gli ha dedicato una pioggia di applausi. Dal canto suo l’attaccante serbo ha mantenuto la parola data facendo quel “meglio” di cui aveva parlato.