Le parole dell’allenatore del club giallorosso in vista della sfida contro il Milan

Terminato il Natale e in attesa del nuovo anno, la Serie A non si ferma. A Milano andrà in scena la sfida tra Roma e Milan, valida per la 18esima giornata del campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del club giallorosso, Claudio Ranieri, nella consueta conferenza stampa prepartita.

Sui recuperi degli infortunati ha aperto dichiarando: “Hanno recuperato tutti. Su Cristante c’è stata una critica e voglio spezzare una lancia a favore dei dottori. Abbiamo subito rimproverato chi si doveva rimproverare”

Sulla grande forza del club, ovvero la tifoseria, ha detto: “Sicuramente i nostri tifosi sono il nostro sangue che ci danno la voglia di lottare sempre, è diverso essere professionisti con un pubblico che ti segue e uno che non lo fa, i nostri lo fanno sempre”

Sulle difficoltà incontrate fin qui dall’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha affermato: “Gli allenatori affrontano sempre situazioni complicate, dipende dalle piazze e dall’incontro con gli addetti ai lavori. Sto portando avanti il mio compito con amore”

Roma, le parole di Ranieri nella conferenza stampa postpartita

Sul futuro di Hummels, Paredes e Dybala ha dichiarato: “Li vorrei nella Roma del futuro”.

Sul Milan: “Il Milan ha tutti giocatori forti e abituati a giocare. Sul suo campo è la seconda miglior difesa, non prende gol, noi facciamo fatica a farne fuori casa quindi servirà una gran partita”

Roma, Ranieri: “Pellegrini? Se arriveranno offerte valuteremo”

Sulla scelta dell’amministratore delegato: “Non sono coinvolto, spetta alla società”. Su Pellegrini: “Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, se arriveranno offerte valuteremo come tutti gli altri, spero resti con noi”.

Sulle ottime prestazioni di Svilar: “Sta facendo veramente molto bene, sa fare tutto”. Sul futuro di Saelemaekers: “Quando si va a giocare c’è poco da parlare con l’altra parte, sta facendo molto bene a Roma”. Infine ha chiuso sui cambi non effettuati contro il Parma: “Non mi è sembrato doveroso fare i cambi”