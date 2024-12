Le possibili scelte dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari

Dopo la vittoria contro il Como l’Inter si prepara a sfidare il Cagliari, match in programma sabato 28 dicembre alle 18:00 e valido per la 18esima giornata di Serie A.

I nerazzurri vorranno portare a casa altri tre punti, così da mettere pressione all’Atalanta, impegnata alle 20:45 contro la Lazio.

La squadra di Nicola è però in piena zona retrocessione con appena 14 punti conquistati in 17 partite e vorrà quindi vincere: si prospetta una partita difficile per la formazione nerazzurra.

Ma come scenderà in campo la squadra di Simone Inzaghi? Andiamo alla scoperta della probabile formazione scelta dall’allenatore dell’Inter.

Inter, le probabili scelte di formazione in vista del Cagliari

L’Inter si prepara a scendere in campo con il consueto 3-5-2 di Inzaghi, ma con alcune piccole novità di formazione. In porta Sommer, con Bisseck, De Vrij e Bastoni che dovrebbero andare a formare la linea di difesa a tre. Il centrale olandese ha recuperato e si gioca ora un posto con Carlos Augusto. Se il brasiliano dovesse partire dal primo minuto sarebbe quindi Bastoni a giocare al centro della difesa. Darmian dovrebbe essere recuperato mentre niente da fare per Acerbi e Pavard.

Sulle fasce pronti Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglua e Mkhitaryan a centrocampo. Tandem d’attacco composto da Thuram e Lautaro Martinez, con Frattesi, Zielinski, Buchanan, Correa, Arnautovic e Taremi pronti a subentrare a partita in corso.

Inter, la probabile formazione contro il Cagliari

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli. All. Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi