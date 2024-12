Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista della partita contro la Lazio

All’Olimpico per difendere il primo posto. L’Atalanta prosegue il suo cammino in Serie A: all’orizzonte la Lazio di Baroni, nel match valido per la 18esima giornata del campionato.

In caso di successo nello scontro diretto, il club bergamasco conquisterebbe la dodicesima vittoria consecutiva: tre punti che permetterebbero all’Atalanta di allungare sulle avversarie.

Pochi dubbi a centrocampo: diversi, invece, i ballottaggi sugli esterni e in difesa. Tante partite in pochi giorni per la Dea: dopo il campionato, ci sarà infatti la Supercoppa.

Ecco le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Lazio.

Atalanta, la probabile formazione contro la Lazio

In porta, confermato Carnesecchi. Davanti a lui, ci sarà la classica difesa a 3: Kossounou, Djimsiti e Hien, ma resta vivo il ballottaggio con Kolasinac.

Sulle fasce Zappacosta e Bellanova. Out Ruggeri, fermatosi a scopo precauzionale per un fastidio articolare post trauma al primo dito del piede destro. Confermato, invece, il centrocampo a due con il rientro di De Roon: al suo fianco ci sarà Ederson.

Atalanta, la scelta sull’attacco

La trequarti, a meno di sorprese, sarà affidata a Pasalic.

Per la sfida dell’Olimpico mancherà l’attacco della Nazionale italiana: oltre a Scamacca, sarà assente anche Mateo Retegui a causa di uno stiramento subito contro l’Empoli. Dunque, toccherà alla coppia formata da Lookman e De Ketelaere guidare la fase offensiva.