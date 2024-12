Sarà il centro “Vismara” di Milano a ospitare la prima edizione della Kings World Cup Nations e tutto il campionato della Kings League Italy

La Kings League ha la sua nuova casa. Tutte le partite del campionato della Kings League Italy e della Kings World Cup Nations, eccezion fatta per la finale che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, saranno infatti giocate al centro “Vismara-Fondazione Don Gnocchi” di Milano, sede delle giovanili del Milan.

La competizione mondiale, che per la sua prima edizione vedrà l’Italia come Paese ospitante, avrà luogo dall’1 al 10 gennaio 2025. Prima della finale di Torino in programma per il 12 gennaio.

“Nelle scorse settimane sono stati realizzati i lavori necessari a rendere la struttura sportiva la casa perfetta per la Kings League“, si legge dal comunicato diffuso dagli enti ufficiali della famosa competizione di calcio a 7. La ristrutturazione il terreno di gioco ma anche gli spogliatoi, le tribune e le cabine che ospiteranno gli streamer nel corso delle gare.

Non manca altro che il calcio d’inizio ora, per quella che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione del calcio moderno.

La Kings League al centro “Vismara”

In attesa della Kings League Italy, il campionato che vedrà sfidarsi le 12 squadre capitanate da alcuni dei più importanti volti del web in Italia, ci sarà la prima edizione del campionato mondiale. Il nostro Paese sfiderà il Giappone nel primo turno, con le squadre che scenderanno in campo per prime mercoledì 1 gennaio alle ore 16.

Le altre gare in programma sono Uzbekistan-Arabia Saudita alle 17, Argentina-Spagna alle 18 e Usa-Messico alle 19. Appuntamento che continua poi giovedì 2 gennaio con Brasile-Corea del Sud alle 16, Turchia-Ucraina alle 17, Colombia-Marocco alle 18 e Perù-Germania alle 19.

I volti più attesi

A rappresentare l’Italia ci sarà un insieme di personaggi del web ed ex volti del calcio. Giocatori chiave saranno Emiliano Viviano, Leonardo Bonucci (capitano) e Francesco Caputo, che avranno il ruolo di provare a guidare la nostra Nazionale fino alla finale dell’Allianz Stadium del 12 gennaio.

Il resto della squadra è poi composta da Justyn D’Ippolito, Vlad Marin, Riccardo Nava, Andrea Tarasco, Riccardo Frosio, Alessandro Gelsi, Domenico Rossi, Yassin Fares e i più famosi Michele Trombetta e Sergio Cruz Pereira. L’allenatore è Mauro Micheli.