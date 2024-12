Aspettando Juventus-Fiorentina: Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo in gruppo

Le ultime dalla Continassa in vista della sfida contro la Fiorentina

Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno lavorato con il gruppo: queste le notizie che emergono dalla Continassa, in attesa della sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina.

Stando all’ultima seduta di allenamento, infatti, i bianconeri potranno contare sui tre calciatori che hanno accusato qualche problema fisico nelle ultime settimane. Come documentato anche da un post social di Fagioli su Instagram, i tre calciatori hanno partecipato alla partitella.

Buone notizie quindi per Thiago Motta, che potrà contare su tre recuperi importanti in vista di una partita sentita come quella contro la Fiorentina.

Invece, Nico Gonzalez ha svolto un lavoro di gestione dei carichi a parte dopo l’ora abbondante disputata a Monza.

Juventus, le ultime novità verso la Fiorentina

Quella contro la Fiorentina è una delle sfide più attese dai tifosi della Juventus, rivalità storica che ha radici profonde. In vista di una partita così importante poter contare su Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo è quindi un’ottima notizie per Thiago Motta.

L’emergenza infortuni resta, con Bremer e Cabal out fino al termine della stagione, ma almeno l’allenatore bianconero avrà più opzioni in difesa e a centrocampo.

Le parole di Kean

Quella tra Juventus e Fiorentina è una partita caratterizzata da tanti ex, tra questi anche Moise Kean. Il classe 2000 è stato per anni un giocatore bianconero, senza però mai riuscire a mettere in mostra tutto il suo potenziale. In maglia viola, invece, ha già collezionato 10 gol in Serie A in 15 presenze.

Intervistato dal Corriere della Sera l’attaccante italiano ha detto: “A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L’anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all’Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere“.