Gila: “Se ci saranno delle opzioni, le valuterò. Ma ora sono molto felice alla Lazio”

L’intervista del difensore a Relevo

“Il nostro obiettivo è andare avanti partita per partita. Abbiamo le possibilità e il livello per giocare anche in Champions League. Lo abbiamo fatto un paio di anni fa e vogliamo farlo di nuovo. Manteniamo la calma, ma ci godiamo le cose positive”. Così Mario Gila a Relevo: il difensore della Lazio ha fatto il punto di questa stagione, e non solo.

Sul presente in Italia e sul suo futuro: “Ho delle ambizioni e se ci saranno delle opzioni, le ascolterò e le valuterò. Ma sono molto felice qui, la squadra mi stima, va tenuto in considerazione. Dall’anno scorso ho iniziato a giocare a metà stagione e tutto sta andando molto bene. Per un giocatore essere una figura speciale è molto importante”.