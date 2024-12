Le parole di Renzo Ulivieri ai microfoni del Corriere della Sera

Renzo Ulivieri si racconta. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della FIGC ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera

Ulivieri ha raccontato di un brutto momento vissuto nel corso della sua vita. “Me la sono vista brutta. Quattro mesi in ospedale e due a casa, tre operazioni per un problema grave all’intestino, per fortuna adesso risolto. Mi sono dovuto confrontare con la morte, che mi ha marcato stretto, come un difensore arcigno”.

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio aggiunge. “Ho perso 14 kg e ho temuto di non farcela. La mia fortuna è stata che mi sono sentito male a Roma, allo stadio Olimpico, durante una partita della Nazionale e mi hanno ricoverato al Santo Spirito dove sono stati bravissimi”.

Ulivieri conclude. “Ho fatto molte riflessioni, ho sposato la mia compagna Manuela, mamma della terza figlia, Valentina e ho anche tracciato un bilancio della mia vita. Che è stata bella: non mi sono arricchito, ma ho guadagnato bene e ho fatto quello che mi piaceva fare”.