Kean: “Alla Juventus ero precipitato nel buio. Fiorentina? Non ci vogliamo fermare”

Le parole dell’attaccante italiano al Corriere della Sera

“A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle“. Parola di Moise Kean. Gli infortuni e le difficoltà, poi la rinascita nel segno del gol e del colore viola: “L’anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all’Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere“. Queste le dichiarazioni dell’attaccante italiano a Il Corriere della Sera.

“Il calcio è come la vita: non può andarti sempre tutto bene, non puoi alzarti la mattina e sperare che non ci siano difficoltà”. Nella vita di Moise Kean c’è molto di più: la fede, il rap come passione e la nascita del figlio Marley.

Il classe 2000 ricorda così l’esperienza in maglia bianconera: “Se non avessi scelto di andare alla Juve, oggi non sarei qui e non avrei fatto questo tipo di carriera. Il Torino è una grandissima società, però non ho resistito al fascino dei bianconeri. Ero un bambino e a quell’età non stai tanto a guardare la rivalità tra le squadre. Ma ho scelto bene: dovevo fare quel salto. Sentivo dentro di me la voglia di provarci”.

E ora, a credere in lui, c’è Raffaele Palladino: “Mi voleva già al Monza lo scorso gennaio, ma non è stato possibile. È una grande persona, per me più di un allenatore. La fiducia di un allenatore è la cosa più bella del calcio. La stessa fiducia che mi sta dando proprio Palladino”.

Kean: “Fiorentina? Ambiziosa come me”

Sorriso e gol ritrovati. Kean e la cura Firenze: “L’ho scelta perché mi assomiglia, è ambiziosa come me. È anche per l’orgoglio della sua gente per i propri colori. Firenze è calda e passionale e ha avuto, nella sua storia, grandi attaccanti. Quando è capitata l’opportunità, Vlahovic mi ha incoraggiato”.

31 punti dopo 17 giornate e il quinto posto momentaneo in Serie A: l’obiettivo della Fiorentina? “Ho ottime sensazioni, stiamo facendo un bel percorso. Abbiamo fame e non ci vogliamo fermare”.

Kean: “Bove? Quella domenica mi è passata la vita davanti”

Non solo Kean calciatore. Nella vita del calciatore della Fiorentina c’è anche la fede che occupa un ruolo fondamentale: “Quando ero piccolo mia mamma mi portava in chiesa, anche quando non volevo. Ora la ringrazio. E da quando sono alla Fiorentina, la fede l’ho messa ancora più in pratica. Perché ho deciso di cambiare molte cose. Ho smesso con un certo tipo di vita per sentirmi più libero mentalmente. Perché se trovi Dio trovi pace. Ed è quello di cui avevo bisogno. La nascita di mio figlio Marley mi ha cambiato tanto. Lo adoro, penso sempre a lui, torno a casa, lo abbraccio e lo coccolo. Mi sento responsabile di un’altra persona. Mio padre non c’è stato per me e non voglio fare gli stessi errori. Non deve vivere quello che ho vissuto io”. E poi, c’è anche la passione per la musica rap: “Questo disco è un messaggio: vuol dire che devi inseguire le tue passioni. Se hai talento devi farlo vedere e dimostrare che nella vita puoi farcela, e puoi fare anche due lavori”.

Fiorentina-Inter, 16esimo minuto. In mezzo al campo, all’improvviso, il calciatore Edoardo Bove si accascia al suolo. La partita viene sospesa, Kean ricorda così quel momento: “Quella domenica mi è passata la vita davanti. Edo era vicino a me, mi sono spaventato tantissimo quando è crollato. Per fortuna adesso è passato. È tornato persino più sorridente di prima. Lo abbiamo abbracciato e coccolato, siamo un gruppo unito, ci vogliamo bene, questo ci ha aiutato nei momenti di sconforto”.