Giudice Sportivo, le decisioni dopo i disordini del derby di Roma

Derby di Roma (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

Il Giudice Sportivo ha emesso la propria decisione sul caso Guendouzi-Rovella

Terminata la 32ª giornata di Serie A, è tempo di pensare agli impegni infrasettimanali europei e – di conseguenza – al prossimo turno di campionato.

Come di consueto, all’indomani del posticipo di giornata, è stato reso noto il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo.

4 i giocatori squalificati: si tratta di Fila (espulso) e dei diffidati Saul Coco, Deiola e Isaksen.

Per quanto riguarda i disordini di Lazio-Roma, invece: “In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato, si dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili.

Nicolò Rovella. Lazio – Credits: Andrea Rosito

Il comunicato del Giudice Sportivo

Risolto inoltre il caso del cartellino giallo legato a Guendouzi e Rovella. Nel secondo tempo del derby, su un fallo fischiato, le proteste di Guendouzi stavano portando l’arbitro Sozza ad ammonirlo. Poi però Rovella ha iniziato a fare lo stesso ma con maggiore veemenza, e il direttore di gara ha estratto il giallo nei suoi confronti.

L’ex centrocampista di Genoa e Monza ha dunque “salvato” il proprio compagno di squadra, che stando a quanto emerso dal comunicato del Giudice Sportivo non ha ricevuto alcuna sanzione.