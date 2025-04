Igli Tare – IMAGO

L’amministratore delegato rossonero si trova nella Capitale per incontrare Igli Tare

Tra una gara e un’altra di questa stagione, in casa Milan si continua a programmare la prossima con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati.

I rossoneri proseguono il casting per il nuovo direttore sportivo, e dopo che è sfumata la pista Paratici sono tornati a trattare Igli Tare.

Come anticipato negli scorsi giorni, era previsto in questa settimana un incontro tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e l’ex Lazio, al momento svincolato.

Proprio Furlani si trova al momento a Roma per incontrare l’albanese, che adesso è salito in cima nella lista delle preferenze per diventare il nuovo direttore sportivo.