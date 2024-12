Atalanta, infortunio per Retegui: esito esami e tempi di recupero

L’Atalanta ha comunicato la gravità dell’infortunio occorso a Retegui contro l’Empoli

Domenica sera l’Atalanta ha battuto l’Empoli centrando l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

Determinanti ai fini del risultato la doppietta realizzata da Charles de Ketelaere e la rete di Ademola Lookman che hanno risposto ai gol di Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito.

Un successo che permette ai bergamaschi di trascorrere il Natale in vetta alla classifica di Serie A, forte dei 40 punti raccolti nelle prime 17 giornate.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Perché durante il match si è fatto male Mateo Retegui.

Atalanta 3-2 Empoli: infortunio per Mateo Retegui

Durante il primo tempo della gara andata in scena alle ore 18:00 di domenica, l’Atalanta ha perso per infortunio il proprio bomber Mateo Retegui. Schierato titolare in mezzo al tridente completato dai due marcatori nerazzurri, il centravanti oriundo si è accasciato al suolo, prima di abbandonare il terreno di gioco al 21° minuto.

Al suo posto, Gian Piero Gasperini ha inserito Nicolò Zaniolo, poi autore di un assist per Lookman. Sin dalle prime impressioni, il problema dell’attaccante era apparso come un fastidio muscolare, ma le parole post partita dell’allenatore atalantino avevano tranquillizzato l’ambiente.

Le condizioni e i tempi di recupero di Retegui

Alla domanda sull’infortunio di Retegui, Gasperini aveva infatti risposto: “Vedremo. Non sembra un infortunio particolarmente serio, ma di sicuro starà fermo per qualche giorno“. Dichiarazioni che facevano ben sperare in vista dei prossimi impegni contro Lazio (sabato 28 dicembre) e Inter in Supercoppa italiana (giovedì 2 gennaio).

A due giorni di distanza dell’accaduto, nel primo pomeriggio di martedì 24 dicembre il club bergamasco ha diffuso il bollettino medico contenente l’esito degli esami strumentali effettuati dal ragazzo.