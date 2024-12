La probabile formazione di Baroni per il big match di Serie A tra la sua Lazio e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

La Lazio torna in casa allo Stadio Olimpico di Roma dopo la pesante sconfitta subita contro l’Inter per 0-6 per dare continuità alla vittoria ottenuta in trasferta contro il Lecce.

Prossimo avversario sarà la capolista Atalanta, che viene da ben 11 vittorie consecutive in campionato. L’ultima di queste ottenuta in casa contro l’Empoli per 3-2 in rimonta grazie alla doppietta del solito Charles De Ketelaere, tra i giocatori più in forma di questa Serie A.

Squadre che si presentano al match rispettivamente come la quarta e la prima forza del nostro campionato, divise da sei punti in classifica.

Dovrebbero esserci alcuni dubbi per l’allenatore biancoceleste, sia per gli interpreti che sul modulo di gioco da adoperare: di seguito la probabile formazione della Lazio per la gara contro l’Atalanta.

La probabile formazione della Lazio contro l’Atalanta

Marco Baroni potrebbe variare il modulo di gioco fin qui proposto nella sua avventura alla Lazio, andando a sacrificare un uomo sulla trequarti in favore di un giocatore in più in mezzo al campo. Un altro ballottaggio riguarda quello tra Isaksen e Tchaouna, con il danese in vantaggio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella. Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming

Il fischio d’inizio per il big match tra Lazio e Atalanta è in programma per sabato 28 dicembre alle 20:45 dallo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn, da Sky Go o su Now.