Ghisolfi: “Abbiamo attraversato la tempesta, ora c’è fame”

Le parole del direttore sportivo giallorosso poco prima del fischio d’inizio della gara di Europa League

La Roma si sta preparando alla partita d’andata valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

A pochi minuti dalla sfida, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Ghisolfi

Ghisolfi ha parlato di uno degli arrivi invernali, Rensch: “Un bravo ragazzo con mentalità top. E’ un giocatore versatile, può giocare in tre posizioni. Ha tante qualità, il mister ha fatto questa scelta”.

Su due giovani, Baldanzi e Pisilli: “Non guardiamo l’età in questo momento. L’obiettivo era quello di avere una Roma più giovane, dinamica. Gioca Baldanzi che porta dinamismo, conosciamo ‘Piso’ che porta anche freschezza. Siamo una vera famiglia, una squadra. Anche stasera dobbiamo mostrare che siamo una vera squadra“.

Sulla partita con l’Athletic: “Una partita difficile, il livello deve essere alto. Il Bilbao è una grande squadra, sono quarti in campionato. Hanno la finale in casa e questa è una cosa in più. Siamo pronti a lottare, ogni dettaglio sarà importante. Tutto può succedere, quindi dobbiamo essere concentrati e pronti“.

Sul momento di adesso, rispetto a quello di prima: “Abbiamo attraversato una tempesta, non abbiamo mollato nulla. E oggi la situazione è migliore, dobbiamo continuare così perché non abbiamo fatto nulla. Sappiamo da dove veniamo, abbiamo fame“.