Finale Coppa Italia, ecco Bologna-Milan: si affronteranno due volte in quattro giorni

La squadra di Vincenzo Italiano affronterà Sérgio Conceição nella finale di Coppa Italia: ecco tutte le curiosità sull’incontro

Ora è ufficiale: il Milan troverà il Bologna nella finale di Coppa Italia. La sfida, che verrà giocata allo stadio Olimpico di Roma, vedrà protagoniste le squadre di Vincenzo Italiano e Sérgio Conceição.

Le due formazioni si affronteranno nel giro di pochi giorni. L’11 maggio, infatti, il Milan e il Bologna si affronteranno in campionato. Mentre il 14, come annunciato in precedenza, ci sarà la finale di Coppa Italia.

L’ultimo precedente tra le due formazioni in Coppa Italia? Risale a 30 anni e mezzo fa. Il 13 dicembre del 1995, la squadra rossonera venne eliminata proprio dai rossoblù ai quarti di finale.

Il Bologna – che al tempo giocava in Serie B – vinse 7-8 ai calci di rigore. E a fine stagione, tra l’altro, venne promosso in Serie A. Non male per un club che, nella stagione precedente, giocava in Serie C1.

Milan-Bologna, il cammino delle due squadre

Empoli e Inter. Sono loro le due squadre che, rispettivamente, Bologna e Milan hanno superato nelle semifinali di Coppa Italia.

Da una parte ci sono i rossoblù, dall’altra i rossoneri che, come noto, hanno superato i nerazzurri di Simone Inzaghi.