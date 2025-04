Reijnders: “Milano è rossonera. Giocare al Milan è un sogno”

Dai derby contro l’Inter fino al futuro: le parole del centrocampista del Milan Reijnders.

Con 15 gol e 4 assist tra tutte le competizioni, Tijjani Reijnders è uno dei grandi protagonisti della stagione del Milan.

“Ogni giocatore vuole segnare e servire assist ai compagni – ha detto intervistato da La Gazzetta dello Sport -. Anche in passato andavo vicino a far gol, ma non ero concreto come adesso. Ho lavorato soprattutto sull’aspetto mentale“.

Poi sul suo futuro ha aggiunto: “Vivere in Italia e giocare in una società come il Milan è il sogno che avevo fin da bambino. La mia famiglia è felice qui e quando mi è stato proposto il rinnovo, è stata una scelta facile. Ringrazio anche la società: i dirigenti sono stati veloci a prolungare il nostro accordo e ora sono contento“.

“Sogno? Vincere trofei. In questa stagione possiamo conquistarne due, ma nelle prossime il mio sogno più grande è quello di mettere la seconda stella sopra la patch del Milan. Sono innamorato di questi colori ed è un onore indossare la maglia del Milan”, ha detto l’olandese.

Milan, le parole di Reijnders

Reijnders ha poi parlato della vittoria contro l’Inter: “Milano è rossonera perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati. Vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci“.

Chiosa finale su Conceicao: “Ha molti meriti nella conquista della finale. Si può sempre migliorare, ma siamo sulla buona strada“.