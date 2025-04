Nella prossima stagione potrebbero giocare otto squadre italiane in Europa: tutte le combinazioni per le diverse competizioni

La stagione sta entrando nella fase più cruciale, con un finale di campionato ancora aperto su tutti i fronti. Dalla lotta scudetto a quella per l’Europa, fino alla corsa salvezza: la Serie A deve ancora emettere diversi verdetti.

Con cinque giornate ancora da giocare, diversi scenari sono ancora da definire. La prossima annata, però, potrebbe vedere ben otto squadre italiane in Europa, con la Coppa Italia che giocherebbe un ruolo fondamentale per questa combinazione.

Nonostante l’Italia abbia perso la possibilità di vedere cinque squadre in Champions League, dunque, la situazione nelle competizioni europee per il prossimo anno può ancora cambiare molto. Con l’attuale posizione nel ranking UEFA, le prime sette classificate hanno diritto a un posto in Europa.

Già nell’attuale stagione, però, c’erano otto squadre italiane a lottare per i diversi trofei: Inter, Atalanta, Juventus, Bologna e Milan in Champions, Roma e Lazio in Europa League, e Fiorentina in Conference. Proprio i viola, che insieme all’Inter sono l’unica squadra ancora in corsa, possono essere decisivi la qualificazione di otto club per la prossima annata.

8 squadre italiane in Europa: le combinazioni

Come anticipato, molto dipenderà dall’esito della Coppa Italia e della Conference League. In ogni caso, per avere otto squadre in Europa, la Fiorentina dovrebbe trionfare in finale e arrivare al massimo settima in campionato, così aggiungerebbe uno slot per le coppe europee. Vincendo al Conference League, infatti, la squadra di Palladino sarebbe qualificata in automatico per la prossima Europa League.

E la Coppa Italia? La vincitrice potrebbe determinare il destino di Lazio e Roma. Facendo riferimento alla classifica attuale, se il Milan sollevasse il trofeo parteciperebbe all’Europa League, mentre la squadra di Baroni otterrebbe la qualificazione in Conference a spese della Roma. Se invece il Bologna vincesse la Coppa Italia, la Lazio troverebbe ancora l’Europa League, mentre i giallorossi, al momento settimi, avrebbero un posto in Conference. Queste ultime combinazioni, però, possono realizzarsi solo con la vittoria della Fiorentina in Conference League.

Gli scenari con sette squadre

Se la Fiorentina non dovesse vincere la Conference League, ci sarebbero sette squadre a lottare per le competizioni europee. I viola, al momento, sono fuori dalla zona delle coppe, ma ancora in corsa. Se il Bologna battesse il Milan in finale di Coppa Italia, il criterio seguirebbe semplicemente la classifica: con i rossoblù già certi di un posto in Europa, sarebbero le prime sette in classifica a qualificarsi.

Con la vittoria dei rossoneri, invece, la Lazio perderebbe il posto in Europa League, e come anticipato la Roma rimarrebbe senza coppe europee. La lotta è ancora molto aperta, ma le combinazioni possono aprire a diversi scenari: il finale di stagione può ancora stravolgere la situazione.