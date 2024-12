Tutti i “big” del calcio che faranno parte della Kings World Cup Nations, il Mondiale della competizione creata da Piqué

Ormai ci siamo, l’attesa sta finalmente per finire. In Italia è tutto pronto per la prima edizione della Kings World Cup Nations, il Mondiale della competizione ideata da Gerard Piqué che unisce il calcio al mondo del web.

La manifestazione avrà luogo a Milano dall’1 al 10 gennaio, prima della finale del 12 gennaio che si terrà nella casa della Juventus, l’Allianz Stadium di Torino. Saranno 16 le Nazioni presenti: Italia, Spagna, Messico, Argentina, Usa, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Germania, Giappone, Marocco, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Arabia Saudita e Perù.

Uno degli aspetti più interessanti? Sicuramente il vedere icone del web, calciatori dilettanti e professionisti ma soprattutto ex stelle del calcio uniti nello sfidarsi in partite 7 contro 7 con regole vivaci e coinvolgenti. Il tutto con un funzionamento che ricalcherà un po’ quello dell’attuale Mondiale per club.

Da Bonucci ad Aguero, passando per Kakà, Neymar, James Rodriguez e tanti altri in veste di presidente: tanti i “big” presenti alla Kings World Cup Nations 2025.

Le stelle che brillano nel cielo della Kings World Cup Nations

Nelle sere milanesi della prima edizione del Mondiale della Kings League, saranno tante le ex stelle del calcio a illuminare gli occhi degli spettatori. Per l’Italia, in campo ci saranno Leonardo Bonucci (capitano), Emiliano Viviano e Francesco Caputo. Per l’Argentina Sergio Aguero, ex attaccante di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona, Augusto Fernandez, centrocampista ex Atletico Madrid e River Plate e Martin Mantovani, difensore centrale diventato famoso nel campionato spagnolo. Con il Brasile ci sono Kakà e Neymar come presidenti, ma anche Kelvin Oliveira in campo, premiato nel 2021 come miglior giocatore al Mondo di calcio a 7.

James Rodriguez è tra i presidenti della Colombia, Mario Gotze tra quelli della Germania. Per la Corea del Sud spiccano Kang-in Lee, oggi al Paris Saint-Germain e Ji-Sung Park, che vanta una lunga carriera al Manchester United, entrambi presidenti. In Messico ci sono vari profili già noti all’interno della Kings League, oltre al presidente il “Chicharito” Hernàndez. Nel Marocco brilla la stella di Nadir Louah, classe 2003 premiato quest’anno come miglior giocatore in Kings League.

Il logo della Kings World Cup Nations

Uno sguardo sulle avversarie

La carrellata di grandi nomi continua con Toni Alvarado, attaccante del Perù con un passato tra i professionisti e Yevhen Konoplyanka, star dell’Ucraina tre volte calciatore dell’anno nel suo Paese. Nella Spagna Iker Casillas è uno dei presidenti, ma in campo ci sono anche l’ex Real Betis Javi Espinosa e tanti altri volti conosciuti nella competizione, come Pablo Beguer e Cristian Ubon.

Gli Stati Uniti d’America saranno rappresentati da star estranee al mondo del calcio, ovvero lo streamer Castro e il noto influencer e pugile Jake Paul, passato recentemente alla ribalta per l’incontro di boxe vinto contro Mike Tyson. Meno conosciute, ma non per questo da sottovalutare, la Turchia e l’Arabia Saudita.