Le parole dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della gara contro la Fiorentina di Palladino in conferenza stampa.

La Juventus si avvicina alla gara di domani, domenica 29 dicembre, contro la Fiorentina di Raffaele Palladino dopo la vittoria nello scorso turno contro il Monza.

Vittoria contro i biancorossi che per i bianconeri è stata una boccata d’ossigeno visto che prima in campionato avevano collezionato 4 pareggi consecutivi.

Contro i viola gli uomini di Motta cercano i tre punti per continuare a rimanere attaccati al treno delle prime della classe di questa Serie A.

Alla vigilia della gara l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle difficoltà di questa gara.

Juventus, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Thiago Motta ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Una partita importante contro una squadra che, anche se non ha avuto un buon risultato nelle ultime due partite, sta facendo molto bene. Abbiamo recuperato alcuni giocatori, adesso siamo concentrati sul migliorare e fare la miglior partita possibile. Palladino è un ottimo allenatore, sta dimostrando in questi anni che sta facendo molto bene. Hanno giocatori di grande qualità. Sanno giocare bene a calcio se hanno spazio, quando affrontano squadre come la nostra sono pericolosi in contropiede. È importante per noi che sia in campo che fuori saremo insieme ai nostri tifosi. Infortuni? Douglas Luiz è con noi, Nico Gonzalez ci sarà. Abbiamo recuperato Danilo e Koompeiners, che verranno con noi”.

L’allenatore della Juventus ha poi continuato: “Danilo? Sia lui come gli altri pensano alla Fiorentina, per le prossime vedremo. Si aprirà il mercato e lo sappiamo, dovrà essere gestito nel miglior modo possibile. Nico Gonzalez? Ha fatto differenziato per due giorni, era affaticato dopo il Monza. Oggi l’ho visto bene, e siccome nemmeno i ragazzi sanno chi giocherà non so quanti minuti avrà”.

“Non pensiamo al mercato, ancora presto”: le parole di Motta

L’ex Bologna si è soffermato anche sull’anno che verrà: “L’obiettivo è domani, per tutto il resto è ancora troppo presto. Partiamo da domani per affrontare bene la Fiorentina. Fase realizzativa? Contano tante altre cose nel calcio, non serve soltanto il possesso palla. Se si ha la palla, però, si ha più probabilità di farlo. Domani sarà una partita diversa, affrontiamo una squadra con dei giocatori di qualità”.

Thiago Motta ha concluso la conferenza stampa concentrandosi sui momenti della partita: “Dobbiamo avere sempre questo equilibrio e questa solidità. Difendiamo e attacchiamo in 11, dobbiamo essere connessi in campo. Vlahovic? Deve continuare a lavorare come sta facendo. È un ragazzo che si impegna molto, se prosegue in questo modo avrà continuità nella sua carriera”.

Sul ritorno di Douglas Luiz: “Credo tanto in lui, è stato fermo per un po’ di tempo. Non ha in questo momento il livello fisico come i suoi compagni perché è stato molto fermo. Ha dimostrato negli anni che a centrocampo può fare tutto. Vuol dire che è un centrocampista completo, vale anche per lui l’aspetto della continuità”.

Per quanto riguarda il mercato: “Voglio fare soltanto una grande partita domani, tutto il resto arriverà. Gerarchia sui piazzati? Koopmeiners è il primo, perché se segna 5 volte su 5 in allenamento deve battere lui”.