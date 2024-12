Real, City, Juve: Danilo, curriculum di un leader

Danilo è sempre più vicino a trasferirsi in questo calciomercato di gennaio al Napoli di Antonio Conte: le sue statistiche

Come anticipato, Danilo è sempre più vicino al Napoli e pronto a lasciare la Juventus. Il difensore brasiliano è un obiettivo da tempo di Antonio Conte e del DS Manna e ha già dato l’ok al trasferimento.

Il numero 6 bianconero vuole essere liberato gratuitamente dalla Juventus con il suo contratto che scade tra solamente 6 mesi (giugno 2025)

Danilo è un difensore brasiliano classe 1991 con un curriculum, visto le maglie che ha indossato, e un palmares davvero invidiabili.

Nonostante il passato di Antonio Conte con la Juventus i due si incontrerebbero per la prima volta a Napoli, visto che l’attuale allenatore del azzurro ha lasciato i bianconeri nel 2014 e il brasiliano è arrivato nel 2019.

Porto, Real Madrid e Manchester City: il primo Danilo in Europa

A portare Danilo in Europa è stato il Porto nel 2012, prelevandolo dal Santos all’età di 21 anni. Dopo tre stagioni ad alto livello in Portogallo, in cui il numero 6 bianconero ha vinto 2 campionati e 2 supercoppe portoghesi, a comprarlo è stato il Real Madrid. In Spagna il classe 1991 vince un campionato spagnolo alla sua seconda stagione ai blancos.

Dopo due anni con il Real Madrid, Danilo si è trasferito in Premier League al Manchester City, al secondo anno di Pep Guardiola sulla panchina dei citizens. A Manchester il classe 1991 colleziona 2 campionati inglesi, 1 FA Cup, 2 coppe di Lega inglesi e 1 Community Shield. Nell’estate del 2019 Danilo arriva in Italia grazie alla Juventus.

La Juventus

Danilo arriva alla Juventus nell’agosto del 2019. Nella sua prima stagione in bianconero colleziona 22 presenze in Serie A, 4 in coppa Italia e 6 in Champions League. Negli anni ha sempre di più preso le redini della retroguardia della Juventus, passando da essere un terzino con grandi propulsioni offensive a ricoprire il ruolo del difensore centrale in una difesa a tre.

Dalla scorsa stagione, poi, il classe 1991 diventa ufficialmente il capitano della Juventus. Adesso resta da capire se e quando Danilo diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Napoli che per il brasiliano oltre a poter essere il futuro è anche un ricordo positivo del passato visto che è proprio contro gli azzurri che il numero 6 bianconero ha trovato il suo primo gol in Serie A, ad agosto 2019.