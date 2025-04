Il match tra Atalanta e Lecce si giocherà alle 20:45 nonostante l’intervento del Ministro dello Sport Andrea Abodi

C’era ancora insicurezza circa il match di campionato tra Atalanta e Lecce, valido per la 34ª giornata di Serie A. Il motivo è da ricondurre al grave lutto che ha colpito la formazione pugliese, che ha perso improvvisamente il proprio fisioterapista Graziano Fiorita.

La partenza per Bergamo è stata rimandata il più possibile, in attesa della decisione ufficiale da parte della Lega. I giallorossi, infatti, hanno richiesto a gran voce il rinvio del match per poter affrontare questo momento difficile in tranquillità.

Nella giornata di domenica 26 aprile 2025, a intervenire direttamente è stato anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha provato a suggerire alla Lega di Serie A un rinvio in una data più consona, nel rispetto del grave lutto subito dall’US Lecce.

Dopo aver registrato l’ennesima chiusura da parte della Lega Calcio, però, il club si è visto costretto a partire alle 10,30 con un volo charter. Nessun dirigente viaggerà al seguito, ad eccezione del Direttore Sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra, dopo il triplice fischio, farà rientro a Lecce immediatamente dopo la partita.