L’Inter a Venezia senza Calhanoglu: i numeri dei nerazzurri in sua assenza

L’Inter si prepara ad affrontare il Venezia domenica, 12 gennaio, alle ore 15:00 in trasferta. Un match al quale i nerazzurri arrivano con alcune defezioni: mancherà Yann Bisseck, ma non ci saranno anche Francesco Acerbi (recuperato, ma non verrà rischiato), Joaquin Correa e Hakan Calhanoglu. Il turco – sostituito nel primo tempo del derby di Supercoppa perso contro il Milan – non ha nulla di rilevante o preoccupante, ma non giocherà la sfida del “Penzo” di domenica.

L’importanza di Calhanoglu nell’undici di Simone Inzaghi è ormai noto a tutti e in tanti si chiedono anche quanto e come cambi l’Inter senza di lui. Essendo un calciatore di livello internazionale, è di certo un’assenza importante. Dal punto di vista tattico non cambierà nulla: solito 3-5-2, con Asllani incaricato degli stessi compiti di Calha. Ma per quanto riguarda i numeri? Come è il rendimento dell’Inter senza il proprio regista titolare?

Inter, i numeri senza Calhanoglu

Prendendo in considerazione il dato in Serie A dal 2022/23 (anno in cui Calhanoglu ha cominciato a giocare da vertice basso nel centrocampo a tre di Inzaghi), l’Inter ha raccolto in totale 8 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi in 15 partite. In più della metà dei match senza Calhanoglu, dunque, l’Inter non ha vinto. Stagioni e momenti diversi, contesti differenti.

Partendo dal 2022/23 e scendendo nel dettaglio, nel corso della stagione in cui i nerazzurri persero la finale di Istanbul in Champions League contro il Manchester City, senza il turco l’Inter uscì sconfitta per 3-1 sul campo dell’Udinese, poi ottenne un punto in due partite perdendo 0-1 contro la Fiorentina e pareggiando 1-1 sul campo della Salernitana, prima della vittoria per 4-2 contro il Sassuolo e la sconfitta per 3-1 al “Maradona” contro il Napoli nel finale di campionato.

Diverso il rendimento nella passata stagione, dove l’Inter ha dominato in Serie A e non ha sofferto della mancanza di Calhanoglu in alcuni match: in sei partite senza il turco, infatti, sono arrivate cinque vittorie e una sconfitta. Le vittorie sono arrivate per 0-1 contro la Fiorentina, 0-4 in casa del Lecce, 4-0 e 2-1 a San Siro contro Atalanta e Genoa, oltre alla vittoria per 0-5 in casa del Frosinone. L’unica sconfitta è arrivata per 1-0 contro il Sassuolo, ma a campionato aritmeticamente vinto.

I numeri di questa stagione

Quella di Venezia sarà la quinta partita in Serie A che l’Inter giocherà quest’anno senza Hakan Calhanoglu. Ma come sono andate le prime quattro? Non è arrivata nessuna sconfitta (l’Inter ha perso soltanto nel derby contro il Milan di settembre), ma due vittorie e due pareggi. Calhanoglu era in panchina infatti nell’1-1 di Monza, mentre era infortunato nel 4-4 contro la Juventus. Lautaro e compagni hanno però ottenuto due vittorie nette anche senza il turco: 0-3 e 0-5 rispettivamente in casa di Empoli e Verona.

L’elenco delle partite

Questo l’elenco delle partite che l’Inter ha giocato in Serie A dal 2022/23 senza Hakan Calhanoglu:

Stagione 2022/23

Udinese-Inter 3-1 (infortunato)

Inter-Fiorentina 0-1 (infortunato)

Salernitana-Inter 1-1 (infortunato)

Inter-Sassuolo 4-2 (in panchina)

Napoli-Inter 3-1 (in panchina)

Stagione 2023/24

Fiorentina-Inter 0-1 (squalificato)

Lecce-Inter 0-4 (in panchina)

Inter-Atalanta 4-0 (infortunato)

Inter-Genoa 2-1 (infortunato)

Sassuolo-Inter 1-0 (in panchina)

Frosinone-Inter 0-5 (in panchina)

Stagione 2024/25

Monza-Inter 1-1 (in panchina)

Inter-Juventus 4-4 (in panchina)

Empoli-Inter 0-3 (infortunato)

Verona-Inter 0-5 (infortunato)