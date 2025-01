Como, Fabregas: “Con Matic ho fatto una chiacchierata. Vediamo come va il mercato”

Le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio di Baroni

Pareggio importante per il Como di Cesc Fabregas contro la Lazio all’Olimpico. I biancoblù sono riusciti a riprendere con una rete nel secondo tempo di Cutrone il vantaggio iniziale di Dia.

Nel post partita l’allenatore spagnolo in conferenza stampa ha commentato la prova dei suoi: “Sono arrabbiato per il risultato, sono due punti persi. Sono però orgoglioso della performance della squadra, siamo giovani e stiamo facendo tanti passi in avanti. Per tanti era la prima all’Olimpico e fare una performance del genere è importante“.

“Complimenti alla squadra. Ci è mancata lucidità nel finale. Vogliamo sempre attaccare e ci è mancata un po’ di pazienza nel palleggiare maggiormente per entrare poi nello spazio come nelle occasioni di Strefezza e Belotti“: ha aggiunto Fabregas.

L’allenatore spagnolo ha concluso la conferenza stampa concentrandosi sul calciomercato:”Abbiamo provato a dare più informazioni possibili ai giocatori. Assane è entrato prima a sinistra, l’abbiamo messo in una posizione dove puo essere più pericoloso. Diao è un giocatore di gamba, di struttura, deve migliorare. Ha talento. Mi piace tanto lavorare con questo tipo di giocatore”

Como, l’intervista post partita di Fabregas

Cesc Fabregas nell’intervista post partita a DAZN ha parlato del possibile arrivo di Matic: “Ho parlato con Matic, è amico mio. per il momento abbiamo fatto una chiacchierata, è difficile fare questo tipo di acquisti ma mancano ancora tre settimane e vediamo come va il mercato“.