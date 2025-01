Lazio, Baroni: “Nelle difficoltà ho visto uomini”

Le parole dell’allenatore biancoceleste al termine della gara pareggiata contro il Como

La Lazio pareggia contro il Como: allo stadio Olimpico finisce 1-1. Al gol di Dia, realizzato nel primo tempo ha risposto il centro di Cutrone. Al termine della partita, l’allenatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa.

L’allenatore ha esordito parlando della squadra. “Nelle difficoltà ho visto giocatori, uomini. C’erano delle assenze ma non deve essere un alibi. Dobbiamo credere in quello che facciamo, nelle difficoltà la squadra non molla. Peccato perché potevamo portare via tre punti. Abbiamo giocato tanti minuti in inferiorità numerica ma la squadra è rimasta centrata anche nelle difficoltà.

Baroni ha aggiunto. “Non abbiamo sofferto. Stavamo gestendo la partita, poi abbiamo beccato un pallone su Paz e due pericoli su altrettante ripartenze. La squadra è cresciuta, stava giocando con un sistema che abbiamo provato pochi giorni perché c’erano poche alternative. Noslin non era impiegabile, avevamo le difficoltà”.

“Il mercato? Non parlo. Penso a lavorare con questi ragazzi. La mia attenzione è quella di continuare il nostro percorso e recuperare dei giocatori”.

Lazio-Como, le parole di Baroni

Baroni ha aggiunto. “Nuno non si è allenato fino a ieri. E qualche ragazzo aveva delle difficoltà. Ma ripeto, dispiace perché abbiamo avuto delle occasioni per vincere la partita. Esco dal campo con ancora più fiducia nei miei giocatori. Voglio parlare di gioia, di entusiasmo da ritrovare. I risultati sono una vitamina straordinaria. Per Verona spero di recuperare Pedro e Noslin. Abbiamo lavorato cercando di fare un calcio offensivo, abbiamo bisogno di uomini in attacco”.

L’allenatore ha concluso. “All’interno delle difficoltò ho visto una squadra che non molla. Castrovilli? Abbiamo un rapporto straordinario, ci siamo parlati. Ma non era facile per la gestione della partita trovare dello spazio. Isaksen e Tchaouna sono giovani, possono ancora crescere. Hanno le qualità giuste”. E aggiunge. “Dia ha fatto gol, e questo è importante. Ha avuto un leggero calo ma la prestazione l’ha sempre fatta molto bene. Lui è molto severo con sé stesso ma ha fatto una grande prestazione”.