Empoli, D’Aversa: “Con questo spirito credo che la salvezza si possa raggiungere”

Le parole di Roberto D’Aversa al termine della semifinale di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli al Dall’Ara.

L’Empoli ci prova ma non riesce nell’impresa. Finisce 1-1 al Dall’Ara ed è il Bologna a staccare il pass per la finale di Coppa Italia contro il Milan.

Troppo pesante il passivo di 0-3 dell’andata per un cammino nella competizione che però rende comunque orgogliosa la società toscana.

Ora testa al campionato, dove c’è una salvezza da conquistare, ma lo stesso D’Aversa ha ribadito ai microfoni di Mediaset nel post gara: “Usciamo da questo traguardo storico con onore, il rammarico più che stasera è per l’andata dove abbiamo concesso troppo con errori evitabili”.

L’allenatore dell’Empoli ha poi continuato: “Bisogna andare in campo per cercare il risultato sempre e i ragazzi hanno dimostrato di fare una gara seria contro la squadra più in forma del campionato. Con questo spirito credo che la salvezza si possa raggiungere”.

Le parole di D’Aversa dopo Bologna-Empoli

Roberto D’Aversa ha poi parlato di: “Colombo è un giocatore importante, la scelta di farlo partire in panchina era premeditata perché domenica ci aspetta una gara importante e volevo vedere Solbakken dall’inizio. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, segnali positivi ci sono per raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo recuperando qualcuno dagli infortuni”.

Infine, l’allenatore ha concluso: “Un saluto e un abbraccio alla famiglia di Graziano del Lecce, a cui ero molto legato. Concedetemi un pensiero a una persona importante per me”.