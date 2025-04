Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: chi c’era l’ultima volta

La formazione del Bologna nella finale di Coppa Italia del 1974

Vittoria per 0-3 a Empoli e altro successo in casa, maturato grazie ai gol di Fabbian e Dallinga. Alla luce dei risultati ottenuti in semifinale contro la squadra di Roberto D’Aversa, il Bologna disputerà di nuovo una finale di Coppa Italia a distanza di 51 anni.

Il 14 maggio 2025, allo Stadio Olimpico di Roma, i rossoblù avranno quindi l’occasione di alzare il 13esimo trofeo della propria storia, la terza Coppa Italia.

Per risalire all’ultima finale di questa competizione disputata dal Bologna dobbiamo scorrere diversi calendari, fino al 23 maggio 1974.

Quel giorno, la squadra allora allenata da Bruno Pesaola conquistò la seconda Coppa Italia battendo il Palermo: 1-1 nei tempi regolamentari, 5-4 dopo i calci di rigore. Ma al di là del risultato, chi c’era in campo in quella gara?

Il Bologna del 1974

Tra i pali era presente Sergio Buso, ex portiere anche di Cagliari e Padova tra le altre. Nella difesa a quattro scelta da Pesaola troviamo Franco Battisodo, Franco Cresci, Tazio Roversi e Angelo Rimbano, che nella stagione 72/73 vestì la maglia del Napoli.

Passando invece al centrocampo notiamo subito il nome di Roberto Vieri (padre di Christian), che ha concluso la sua carriera a Bologna dopo aver giocato in squadre blasonate come Fiorentina, Sampdoria, Juventus e Roma. Chi invece ha vissuto i primi anni della propria carriera (’70 – ’75) a Bologna è Pierino Ghetti. Completano la linea di quattro centrocampisti Ivan Gregori e Giacomo Bulgarelli, bandiera rossoblù per 16 anni: dal 1959 al 1975.

L’attacco del Bologna che vinse l’ultima Coppa Italia

Nell’attacco del 4-4-2 che ha battuto il Palermo e vinto la Coppa Italia nel 1974 troviamo la coppia formata da Fausto Landini e Giuseppe Savoldi.

Quest’ultimo ha segnato ben 230 reti in carriera, di cui 169 in 403 partite di Serie A. Traguardo raggiunto con indosso le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli.