Le probabili scelte di Paolo Vanoli per il derby contro la Juventus.

Il Torino di Paolo Vanoli torna in campo per la 20^ giornata di Serie A.

L’avversario che i granata affronteranno sarà la Juventus di Thiago Motta, reduce dall’eliminazione in semifinale dalla Supercoppa Italiana contro il Milan per 2-1.

Il Torino si presenta al match contro i bianconeri dopo due pareggi consecutivi contro l’Udinese (2-2) e il Parma (0-0).

Di seguito le probabili scelte di Vanoli in vista del derby di Torino.

Torino, la probabile formazione contro la Juventus

In vista del derby delicato contro la Juventus Vanoli dovrebbe tornare alla difesa a 4 a differenza del match contro il Parma. Davanti a Milinkovic-Savic dovrebbero comunque giocare Vojvoda, Coco, Maripan e Sosa per formare la linea a 4. In mezzo al campo Ricci e Ilic dovrebbero comporre il tandem, mentre i 3 trequartisti dietro Che Adams dovrebbero essere Lazaro, Vlasic e Karamoh.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Torino-Juventus, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra il Torino e la Juventus, valevole per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino e il fischio d’inizio sarà sabato 11 gennaio alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Per i clienti Sky Sport, Torino-Juventus sarà visibile sul canale 2014 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.