Inter, l’esito degli esami di Calhanoglu: le ultime novità sugli infortunati

L’esito degli esami strumentali del centrocampista Hakan Calhanoglu: le ultime novità sugli infortunati dell’Inter.

Nel corso della finale di Supercoppa italiana contro il Milan Hakan Calhanoglu è stato costretto al cambio a seguito di un problema muscolare.

Il centrocampista turco in giornata è stato quindi sottoposto agli esami strumentali per capire la gravità dell’infortunio.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

Buone notizie quindi per Simone Inzaghi, che non perderà a lungo il centrocampista turco, perno della manovra nerazzurra. La sua presenza contro il Venezia resta in forte dubbio, ma lo stop non dovrebbe essere lungo.

Inter, le ultime novità su Correa

Giornata di esami in casa Inter. Oltre a Calhanoglu, infatti, sono arrivate ulteriori informazioni anche sulle condizioni di Joaquin Correa.

Ecco il comunicato: “Joaquin Correa si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Inter, il punto sugli infortunati

In vista della partita contro il Venezia, quindi, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu e Correa, ma i due non sono gli unici infortunati dell’Inter. Oltre a loro non sono a forte rischio anche Thuram, Acerbi e Pavard, alle prese con dei problemi di natura muscolare.

Sono quindi molte le assenze nerazzurre, con Inzaghi che sarà quindi costretto ad alcune scelte di formazione forzate.