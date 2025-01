Mondo del giornalismo in lutto: è morto Rino Tommasi

Il mondo del giornalismo italiano in lutto: è morto all’età di 90 anni Rino Tommasi, storica voce di tennis e boxe.

Il mondo del giornalismo sportivo italiano piange la scomparsa di Rino Tommasi, deceduto all’età di 90 anni. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Tommasi ha intrapreso la carriera giornalistica nel 1953 presso l’agenzia “Sportinformazioni”, per poi collaborare con testate come Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, dove ha lavorato per oltre quattro decenni.

Parallelamente al giornalismo, tra il 1959 e il 1970, ha organizzato incontri di pugilato attraverso la sua società ITOS, portando eventi al Palazzo dello Sport di Roma. Nel 1968 è stato responsabile dell’ufficio stampa della Lazio per un anno. Dal 1970 ha diretto per circa un decennio la rivista mensile “Tennis Club”.

Nel 1981 è diventato il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5 e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per Tele+. Negli anni Ottanta ha ideato e condotto “La grande boxe”, un programma settimanale dedicato al pugilato trasmesso dalle reti Fininvest. Affiancato spesso dall’amico Gianni Clerici, ha commentato i principali eventi tennistici per diverse emittenti, tra cui TV Koper Capodistria, Tele+ e SKY Sport, fino al 2010.

Nel corso della sua carriera, Tommasi ha seguito 13 edizioni dei Giochi Olimpici, oltre 400 incontri per titoli mondiali di pugilato, 7 edizioni del Super Bowl NFL e 149 tornei del Grande Slam. La sua profonda conoscenza dello sport e la passione per il giornalismo hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama mediatico italiano.