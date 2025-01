Vicepresidente istituzionale Barcellona: “Olmo? Siamo convinti di aver ragione”

Le parole della vicepresidente istituzionale del Barcellona Elena Fort sui problemi del club blaugrana.

La vicepresidente istituzionale del Barcellona Elena Fort intervenuta ai microfoni di RAC1 ha parlato dei problemi nel tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor.

“Non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale dal CSD – ha esordito -. La notizia è velocissima, non solo non abbiamo la notifica ufficiale, ma siamo convinti di avere ragione. Se giocheranno un’ipotetica finale? Dipenderà da quando ci verrà notificato. Volevamo che giocassero oggi”.

“È vero che tutti commentano che c’è una scadenza – ha continuato -, ma non è così. Il Barça, dal primo momento in cui siamo arrivati e ora con gli acquisti, ha adempiuto a tutti gli obblighi di controllo economico. Ho sentito dire che abbiamo venduto male all’ultimo minuto, se non ricordo male i primi movimenti sono stati a metà ottobre, parallelamente all’operazione con Nike. Il fatto che non venga segnalato non significa che il Barça non funzioni“.

“Ciò che può causare un ritardo sono una serie di cambiamenti nelle ultime settimane. È una grande operazione per il Barça. Non c’è stata negligenza da parte del club. Abbiamo avuto il piano A e il piano B e C. Se oggi non sono registrati non è a causa di una cattiva gestione, anzi“, ha concluso.

Barcellona, le parole di Elena Fort

La vicepresidente istituzionale ha poi aggiunto: “Viviamo in un’epoca di rumore eccessivo, con molti commenti. Il Barça è un club molto forte e questo consiglio ha fatto un ottimo lavoro. Permettetemi di dire che questa squadra si trovava in una situazione molto complessa, questo consiglio ha salvato il club dalla scomparsa. Ha accettato la sfida di rimodellare il Camp Nou, grazie a questo possiamo fare molte azioni per il futuro per garantire la redditività economica”.

“Siamo tornati sull’1:1 e il club non è più intervenuto da LaLiga e dalle tenute e possiamo firmare perfettamente in questo mercato invernale – ha aggiunto -. Abbiamo tagliato un drenaggio dei debiti ordinari… Non è facile quello che abbiamo fatto per questo club. Ci siamo rimboccati le maniche per portare in vantaggio il Barça”.

Barcellona, dal Camp Nou al contratto con Nike

Sulla possibile data del ritorno al Camp Nou: “Non c’è ancora una data per il ritorno al Camp Nou. Ma sarà in questa stagione. Il club è stato molto trasparente con l’evoluzione dei lavori, quando quello che è stato detto è stato detto è stato perché era quello che si pensava in quel momento. Le prime previsioni, che erano molto serrate, sono variate. È un sogno e presto si avvererà”.

Chiosa finale sul contratto con Nike: “Il contratto di Nike fino al 2028 non era vantaggioso. Se non vincevi, stavi perdendo reddito. Il Barça si è rialzato e migliora il contratto. È stata un’operazione molto complessa”.