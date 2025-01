Barcellona, Olmo e Pau Vitor convocati per la Supercoppa: il motivo

Hansi Flick, nonostante la decisione de La Liga di negare il tesseramento, ha comunque convocato i due giocatori

Dani Olmo e Pau Vitor voleranno assieme al Barcellona verso l’Arabia, dove il club blaugrana svolgerà il quadrangolare valido per la Supercoppa Spagnola, che si svolge con un format analogo a quella italiana.

Un caso, quello che ha suscitato la decisione di Hansi Flick, dopo che La Liga e la Rfef (la federazione spagnola) hanno negato il tesseramento dei due calciatori.

Il Barcellona non può presentare richiesta prima del 7 di gennaio, a partire da quel giorno, il club deve aspettare che il Tribunale Amministrativo dello Sport analizzi le sue ragioni. In attesa di ciò, la società ha deciso di convocare Olmo e Vitor.

I convocati del Barcellona

In seguito, i convocati di Flick per la partita contro l’Atheltic Bilbao, in programma mercoledì 8 gennaio alle 20.

PORTIERI: Iñaki Peña, Szczesny, Astralaga.

DIFENSORI: Cubarsí, Balde, Araujo, Iñigo, Christensen, Hector Fort, Sergi Dominguez, Gerard Martin, Koundé.

CENTROCAMPISTI: Gavi, De Jong, Olmo, Pedri, Pablo Torre, Marc Casadò, Eric, Bernal, Fermin.

ATTACCANTI: Ferran, Lewandowski, Ansu, Raphinha, Lamine Yamal, Toni Fernández, Pau Vitor.