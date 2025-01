Roma, talismano Saelemaekers: con lui titolare solo una sconfitta

Dopo l’infortunio alla caviglia Saelemaekers si è preso la Roma: con lui in campo da titolare solo una sconfitta per i giallorossi

“È sempre un ragazzo disponibile, ha qualità, ha forza“: è così che Carlo Ranieri ha parlato di Alexis Saelemaekers dopo la gara di ieri, 5 gennaio, contro la Lazio.

Il belga, ancora una volta, è stato davvero importante nella doppia fase dei giallorossi trovando anche il gol del 2-0 al 17′ minuto del primo tempo.

Rete che è arrivata dopo un mese in cui con il belga in campo da titolare la Roma ha perso solamente una volta, contro il Como per 2-0 nel mese di dicembre.

In quella gara contro il Como per Saelemaekers è stata l’unica in cui ha giocato dietro il centravanti. Da esterno a tutta fascia a destra, insomma, è stato una garanzia di vittoria.

Roma, i numeri con Saelemaekers dopo l’infortunio

Saelemaekers è arrivato in estate in prestito dal Milan nell’affare che ha fatto fare il percorso inverso a Tammy Abraham. Dopo le presenze contro Juventus e Cagliari nella gara contro il Genoa, ultima panchina di De Rossi, il numero 56 ha riportato un infortunio alla caviglia che lo ha fatto stare fuori per tutta la gestione Juric.

Per rivederlo in campo, infatti, bisogna arrivare alla gara di Europa League contro il Tottenham, prima panchina europea del Ranieri Ter. In campionato, invece, la prima da titolare è stata Roma-Lecce del 7 dicembre. Dal 7 dicembre a oggi i giallorossi hanno giocat 6 gare: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Le parole dopo il derby

Saelemaekers dopo la vittoria nel derby è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la gara e raccontando un aneddoto che coinvolge anche Pellegrini: “Avevo già giocato il derby di Milano ma quello di Roma è speciale. Sono contento di aver fatto gol e di aver aiutato la squadra. Pellegrini? Nel pullman gli avevo detto che avrebbe fatto gol e lo ha fatto. Sono contento per lui. Andiamo avanti tutti uniti anche con lui“.

Per concludere il 56 ha speso anche parole molto importanti per Ranieri: “È una leggenda di Roma. Siamo contenti perché è arrivato in un momento difficile ed è riuscito a farci rialzare, a darci una mentalità forte“.