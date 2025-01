Grande successo per la Kings League: in 4 giorni sintonizzati 40 milioni di spettatori

Che numeri per la Kings League, che nei primi 4 giorni ha raccolto 75 milioni di visualizzazioni e più di 40 milioni di spettatori

Potrà anche non piacere. Potrà anche aver portato tante delusioni ai tifosi italiani. Ma la nuova frontiera del calcio ideata da Gerard Pique, la Kings League, è un vero e proprio successo mediatico.

A testimoniarlo sono i numeri ufficiali raccolti in queste prime 4 giornate dalla Kings World Cup Nations, la competizione che sta vedendo sfidarsi 16 nazionali in partite 7 contro 7 arricchite da tante regole speciali.

Il dato arrivato dall’organizzazione afferma che sono stati oltre 10 milioni gli spettatori unici medi al giorno connessi nella prima fase del torneo.

Periodo che ha visto l’Italia scendere in campo due volte, perdendo sia contro Giappone che contro Spagna. Azzurri che, di conseguenza, hanno già dovuto dire addio alla loro avventura.

Kings League, i numeri degli spettatori

Nelle prime 4 giornate, sono stati battuti i precedenti record della Kings League grazie ai 75 milioni di visualizzazioni totali e una media del +35% di spettatori in più per ogni singola partita rispetto al Mondiale per Club disputato in Messico l’anno scorso.

In più, la partita tra Spagna e Italia ha avuto il 18% di spettatori in più rispetto alla finale del Mondiale per Club giocata a Monterrey. “Il torneo Kings World Cup Nations è partito alla grande e queste cifre spiegano al meglio quanto sia appassionata e reattiva la nostra fanbase“, ha affermato il Ceo di Kings League, Djamel Agaoua.

I prossimi impegni

Alle 17.30 di lunedì 6 gennaio ci sarà il sorteggio che definirà il tabellone della seconda settimana del torneo. Da qui verranno stabilite le squadre che si sfideranno nella finale del 12 gennaio in programma all’Allianz Stadium di Torino.

Proprio a Torino ci sarà anche la gara “Streamers vs Legends“, che vedrà scendere in campo tante leggende del calcio. Da Gianluigi Buffon e Iker Casillas fino ad Andrea Pirlo e Sergio Aguero, che sfideranno alcuni content creator noti nel nostro Paese. Alle 17:15 del 12 gennaio, inoltre, si terrà il concerto di Mahmood, che chiuderà lo show pre gara, prima di lasciare il palcoscenico alle due nazionali che si sfideranno per il titolo mondiale, il primo dell’era Kings League.