Le possibili scelte di Conceiçao per la finale di Supercoppa

Il Milan si prepara alla finale di Supercoppa italiana. Dopo la vittoria contro la Juventus in semifinale arrivata in rimonta, Sergio Conceiçao sta preparando la squadra rossonera per la seconda partita della sua gestione.

Per la sfida in programma lunedì 6 gennaio alle 20:00, la novità riguarda il sistema di gioco: oltre al solito 4-2-3-1 di partenza, è possibile che nel corso d’opera questo venga cambiato.

Da non escludere l’ipotesi di un modulo a specchio all’Inter per il derby, con il Milan che si schiererebbe dunque con il 3-5-2.

Sergio Conceição, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, ha dato qualche risposta ma senza sciogliere gli ultimi dubbi. Di seguito le varie possibilità in vista di questo derby di Supercoppa Italiana.

I possibili moduli del Milan

Il classico modulo del Milan vede la squadra rossonera schierarsi con il 4-2-3-1. Verso una nuova titolarità nei tre dietro Morata per Jimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata.

Un’altra possibilità è quella del 4-3-3, nella quale Reijnders retrocederebbe sulla linea dei centrocampisti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Morata, Pulisic.

Quindi c’è la terza opzione. Il modulo a specchio, che vedrebbe così il Milan schierarsi con la difesa a tre, con Jimenez e Theo Hernandez esterni a tutta fascia e Pulisic a supporto di Morata.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw; Jimenez, Musah, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic; Morata.