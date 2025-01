Inter, la probabile formazione per la finale di Supercoppa con il Milan

La probabile formazione dell’Inter in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Si inizia a fare il conto alla rovescia per la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan.

Il fischio d’inizio resta infatti fissato per le 20:00 ora italiana, e la partita andrà in scena nella splendida cornice del Al-Awwal Park di Riyadh.

Un appuntamento importante per entrambe le squadre, le quali ci terranno particolarmente a far bene per portare a Milano il primo trofeo dell’anno.

Di seguito, il possibile 11 titolare nerazzurro.

Inter, i possibili 11 contro il Milan

Inzaghi dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2. Tra i pali confermato il solito Sommer, mentre in difesa dovrebbe schierarsi il tridente Bisseck-De Vrij-Bastoni. Sulle corsie esterne del campo spazio a Dimarco da un lato e a Dumfries dall’altro, quest’ultimo fresco di doppietta nella semifinale contro l’Atalanta di Gasperini.

Al centro del campo invece, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan si candidano per una maglia da titolare. In attacco Lautaro sarà affiancato da uno tra Taremi e Correa, viste le condizioni di Thuram che lo obbligheranno a saltare la finalissima con i nerazzurri.

La probabile formazione dell’Inter per la finale di Supercoppa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa/Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.