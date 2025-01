Supercoppa Italiana, il montepremi è da record: nessuno così in Europa. Le cifre

Al via la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, con il ricco montepremi da 16.2 milioni di euro.

Il 2025 del calcio italiano si apre con una Supercoppa Italiana dal montepremi straordinario. L’edizione di quest’anno, che si disputerà ancora una volta in Arabia Saudita, offrirà una cifra complessiva di 16.2 milioni di euro, rendendo la competizione la più remunerativa tra quelle dei principali campionati europei.

Grazie all’accordo siglato tra la Lega Calcio Serie A e le autorità saudite, ogni squadra partecipante potrà contare su importanti introiti, indipendentemente dal risultato. Le squadre eliminate in semifinale riceveranno ciascuna 1,6 milioni di euro, mentre la finalista sconfitta porterà a casa 5 milioni.

Infine, la squadra vincitrice si aggiudicherà un premio di ben 8 milioni di euro. Il formato a quattro squadre, introdotto per la seconda volta nella storia della competizione, ha permesso di incrementare ulteriormente il valore economico del torneo, consolidandone l’importanza sia sportiva che finanziaria.

Le protagoniste di questa edizione saranno l’Inter, campione d’Italia in carica, insieme ad Atalanta, Juventus e Milan. Ogni club non solo punta alla gloria sul campo, ma è anche consapevole del peso economico di una vittoria. La cifra di 8 milioni destinata alla squadra vincente rappresenta un incentivo significativo, superiore a quello offerto da altre Supercoppe europee.

La Supercoppa Italiana ancora a Riad

Oltre ai premi, la Supercoppa offrirà indicazioni fondamentali sullo stato di forma delle squadre. Con il campionato di Serie A in pausa, il torneo è un’opportunità per testare schemi e condizione atletica.

Tuttavia, l’aspetto finanziario rimane centrale: anche le squadre eliminate in semifinale potranno contare su un introito di 1,6 milioni di euro, un valore non trascurabile per bilanci societari sempre più dipendenti da premi e diritti televisivi.

La scelta di disputare il torneo in Arabia Saudita, nonostante le critiche degli ultimi anni, si è rivelata economicamente vincente. Grazie agli accordi con le autorità locali, la Lega Calcio ha garantito un montepremi senza precedenti, che valorizza ulteriormente il prodotto Serie A a livello internazionale. L’evento si svolgerà al King Saud University Stadium di Riad, una cornice ormai familiare per la competizione.