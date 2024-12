Danilo escluso per la Supercoppa. Lui sui social: “Forza Juve”

Il difensore brasiliano, che non prenderà parte alla sfida al Milan in Arabia Saudita, ha voluto mandare un messaggio al club bianconero

Danilo non sarà convocato da Thiago Motta per semifinale di Supercoppa Italiana, in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita. Il difensore brasiliano, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025, è sempre più vicino all’addio in bianconero.

Come raccontato ieri, Danilo si aspetta, adesso, di essere liberato dalla Juventus. Il classe 1991 sta riflettendo sul proprio futuro e dovrà scegliere la sua prossima destinazione. Il Napoli è la squadra favorita ad accoglierlo. La società azzurra, però, non è l’unica interessata.

Lui, intanto, ha voluto mandare un messaggio sui social alla Juventus.

Danilo: “Reset, restart, refocus”

Una sequenza di tre foto, quelle pubblicate da Danilo sui social network.

Nella prima è ritratto lui senza maglietta in mezzo alla neve, in una seconda una scritta: “Reset, restart, refocus”, e in una terza un messaggio in un biglietto del J|Hotel: “Forza Juve”.