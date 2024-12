Milan, i convocati di Conceicao per la Juventus: presenti 7 giovani

I convocati del Milan in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus: le scelte di Conceicao

Dopo l’addio di Fonseca il Milan si prepara a ripartire da Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero avrà a disposizione pochissimi giorni per conoscere la squadra perchè venerdì 3 dicembre scenderà già in campo.

In Arabia Saudita, infatti, il Milan affronterà la Juventus nella semifinale di Supercoppa italiana. Una sfida subito importante per il nuovo allenatore rossonero, chiamato a dare una svolta alla squadra dopo alcune prestazione deludenti.

Per Conceicao, poi sarà una partita molto speciale visto che si troverà ad affrontare suo figlio, l’attaccante della Juventus Francisco.

Ma chi saranno i protagonisti del primo Milan del nuovo allenatore? In vista del match il club rossonero ha comunicato la lista dei convocati.

Milan, i convocati per la Juventus in Supercoppa

Tante assenze pesanti per il Milan, costretto a fare a meno di Chukwueze, Okafor e Florenzi. Conceicao ha così deciso di convocare tanti giovani provenienti da Primavera e Milan Futuro. Se Jimenez, Camarda e Zeroli sono ormai a tutti gli effetti aggregati alla prima squadra, sorprendono invece le convocazioni di Bartesaghi, Vos, Raveyre e Chaka Traorè.

PORTIERI: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani

DIFENSORI: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi

CENTROCAMPISTI: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos

ATTACCANTI: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè

Milan, le parole di Conceicao

Intervenuto in conferenza stampa Conceicao ha detto: “Dobbiamo avere il cuore caldo e la testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite, che è quello che vogliamo noi, perché rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all’altezza”.

“Mercato? No, perché prima di tutto voglio conoscere i giocatori. Non solo quelli della prima squadra, ma anche Milan Futuro e i giovani. Prima li conosco meglio e poi possiamo vedere dove intervenire. A me piace avere a che fare con tutte le aree. Oggi ho parlato col nutrizionista, spesso cerco di relazionarmi con medici e fisioterapisti sul recupero dei giocatori. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Bisogna arrivare tra le prime quattro in campionato, abbiamo un titolo subito da giocarci e vedremo in Champions come andrà. Siamo il Milan!”, ha aggiunto.