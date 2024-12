Milan, oggi la presentazione di Sérgio Conceição

Sérgio Conceição si presenta da nuovo allenatore dei rossoneri.

Archiviato il capitolo Paulo Fonseca, il Milan si prepara a iniziare l’era Sérgio Conceição.

L’allenatore portoghese, atterrato a Milano nella giornata di ieri lunedì 30 dicembre, ha già diretto il primo allenamento a Milanello.

Le sue prime parole da neo allenatore del Milan sono state: “Dobbiamo avere il cuore caldo e la testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite, che è quello che vogliamo noi, perché rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all’altezza”.

Oggi la conferenza di presentazione, prima della partenza insieme alla squadra direzione Riyad. Il primo impegno del suo Milan sarà infatti in Supercoppa Italiana, nella semifinale contro la Juventus.

Milan, il programma della giornata

Il secondo giorno di Sérgio Conceição sulla panchina rossonera inizia con l’allenamento della squadra a Milanello alle 9.30. A seguire, intorno alle 11.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione, durante la quale l’allenatore portoghese risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa. Una volta terminata, partirà insieme alla squadra da Milanello in direzione Malpensa per decollare intorno alle 14.00 con un volo diretto a Riyad.