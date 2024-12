Milan, la conferenza stampa di Ibrahimovic con Conceicao LIVE

Le parole di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Conceicao come nuovo allenatore del Milan.

Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceicao (clicca qui per leggere le sue parole).

Dopo il pareggio in casa a San Siro per 1-1 con la Roma, il Milan ha deciso di esonerare Fonseca e rimanere in Portogallo con il suo successore.

I rossoneri devono preparare subito l’impegno importante della final four di Supercoppa, dove affronteranno in semifinale la Juventus.

Allenatore, mercato e risultati: Ibrahimovic risponde a tutto in conferenza stampa.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa

Il secondo giorno di Sérgio Conceição sulla panchina rossonera inizia con l’allenamento della squadra a Milanello alle 9.30. A seguire, intorno alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione, durante la quale l’allenatore portoghese risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa. Una volta terminata, partirà insieme alla squadra da Milanello in direzione Malpensa per decollare intorno alle 14.00 con un volo diretto a Riyad.

“Voglio ringraziare Fonseca per quello che ha fatto e per il professionista che è. Massimo rispetto per lui. Esonero? Non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei il Milan questo è fondamentale. Abbiamo preso questa decisione dopo l’ultima partita. Abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza stampa post Roma e chiedo scusa a stampa e ai tifosi. Siamo i primi a non essere soddisfatti per la situazione in campionato e non lo saremo finché non raggiungeremo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno di quello. Nel male e nel bene un club come il Milan è sempre preparato al prossimo step, non è una scelta fatta a caso. Sergio lo conoscete tutti, è una persona molto diretta che porta carattere ed è un vincente. Ha già avuto esperienza di prendere una squadra a stagione in corso e ha fatto molto bene. Il nostro lavoro ora è metterlo nelle migliori condizioni possibili”, ha esordito Ibra.