Lazio, Fabiani: “Fazzini? Ci sono anche altri nomi che stiamo visionando”

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, su Jacopo Fazzini, tra gli obiettivi del club.

Il calciomercato è già entrato nel vivo, con le trattative per gennaio che cominciano a diventare sempre più intense.

La Lazio ha già messo gli occhi sul primo obiettivo: il club biancoceleste è in trattativa avanzata con l’Empoli per Jacopo Fazzini, giovane centrocampista azzurro. Ora, l’inserimento del Napoli e il mancato accordo sulle cifre ha rallentato l’operazione.

Nonostante questo, la squadra di Marco Baroni sta vivendo un grande momento in campionato, occupando la quarta posizione in Serie A in piena corsa Champions League.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto a Lazio Style Radio per parlare della prima metà di stagione e del mercato.

Lazio, le parole di Fabiani

Il direttore sportivo della Lazio ha parlato di Jacopo Fazzini: “Fazzini è un ottimo giocatore, lo stiamo valutando sotto ogni aspetto. Se si presenta l’opportunità, la società non si tirerà indietro, ma ci sono anche altri profili che stiamo esaminando e su cui stiamo riflettendo. I nostri scout lo seguono da tempo. Lo conosciamo, come tanti altri. Il mercato non si basa sui social, ma su un insieme di valutazioni fatte dalle persone giuste. Quando abbiamo preso Dele-Bashiru, se fosse stato solo per me, probabilmente non sarebbe arrivato. Ma con Bianchi, le valutazioni dell’area scouting, l’idea di Baroni e il supporto del presidente Lotito, abbiamo capito che era un rischio che potevamo correre. Oggi, quel ragazzo ci sta dando ottime risposte sul campo, come Tchaouna e tutti gli altri”.

Sul mercato di gennaio: “Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio è sempre stato definito ‘di riparazione’. A parte qualche piccolo problema legato agli infortuni, c’è poco da riparare. Tuttavia, se vediamo la possibilità di migliorare, dobbiamo coglierla”.

Infine, ha concluso: “Non è una promessa ai tifosi, ma una linea editoriale che la società ha scelto. Non ci sono impedimenti, ma non faremo operazioni per compiacere nessuno. Ogni mossa sarà funzionale al nostro progetto, altrimenti ci allontaniamo dagli obiettivi che ci siamo prefissati. Il mercato alla Lazio non lo fanno i social o i procuratori, ma gli operatori del settore, con la massima condivisione all’interno del club. Questo approccio ci sta dando grandi soddisfazioni e consensi, e non possiamo deviare da questa filosofia. Basta poco per compromettere l’equilibrio dello spogliatoio”.