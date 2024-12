Lazio, Baroni: “Orgoglioso dei ragazzi, dobbiamo stare lì e crescere. Derby? È la partita”

Le parole di Marco Baroni nel post partita del match dell’Olimpico contro l’Atalanta, valido per la diciottesima giornata di Serie A

La Lazio è tornata in campo contro l’Atalanta nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo a tinte biancocelesti, nella ripresa i nerazzurri hanno alzato l’asticella creando diverse occasioni. 1-1 è stato il risultato al triplice fischio.

Nella sfida dell’Olimpico ha aperto le marcature Dele-Bashiru e ha risposto Brescianini.

Nel post partita del match ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore della Lazio, Marco Baroni.

Lazio, le parole di Marco Baroni

L’allenatore della Lazio ha iniziato analizzando la partita: “Sono orgoglioso della partita che hanno fatto i ragazzi, di fronte c’era un avversario grande e forte. La squadra deve stare lì e crescere, i ragazzi tirano fuori sempre qualcosa in più con personalità”.

Marco Baroni ha poi proseguito dicendo: “Siamo un pochino in difficoltà di organico, sono contento di come tutti si spendano per la causa contro un avversario forte, spiace ma interessa l’aspetto che riguarda la nostra identità perché accresce il nostro livello”.

Baroni: “Abbiamo messo in grande difficoltà l’Atalanta”

L’ex Verona ha poi parlato dell’Atalanta: “Loro sono molto bravi a portare pressione frontale, abbiamo cercato di creare mobilità e siamo stati puliti mettendoli in grossa difficoltà, Dele ci darà una grande mano. E’ un giocatore con una gamba importante, nel secondo tempo era un po’ stanco”

Baroni ha proseguito parlando di Rovella: “Voglio questa mobilità dai centrocampisti, li portiamo in ampiezza. E’ molto bravo nella gestione della squadra, gli dico anche di forzare ogni tanto perché così riusciamo a trovare l’uomo tra le linee”

L’allenatore ha anche affrontato in conferenza stampa il tema derby: “Il derby non è una partita ma è la partita. Ci arriviamo bene e preparati perché sappiamo l’importanza per i nostri tifosi. Alla ripresa vedremo questo”.