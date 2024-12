Atalanta, Gasperini: “Mercato? Speriamo di finire cosa non siamo riusciti a fare in estate…”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta al termine della partita contro i biancocelesti

L’Atalanta interrompe la serie di undici vittorie consecutive. All’Olimpico, contro la Lazio, è arrivato un pareggio per 1-1. Al vantaggio di Dele-Bashiru nel primo tempo, ha risposto Brescianini in chiusura di partita. Con questo risultato i bergamaschi si confermano primi, con un punto di vantaggio rispetto all’Inter (che però ha una partita in meno).

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, parlando soprattutto di mercato.

Le parole di Gasperini dopo Lazio-Atalanta

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha parlato della partita: “Ci aspettavamo una Lazio così, è capace di fare questo tipo di prestazioni. Un tempo per uno. Abbiamo fatto fatica all’inizio a contenere la loro velocità, forza e qualità. E’ stata una partita difficile, poi siamo venuti fuori molti bene. Dobbiamo fare i complimenti a tutti i 22 giocatori in campo. Abbiamo fatto gol tardi”.

Gasperini ha commentato il 2024 dell’Atalanta: “Meraviglioso, straordinario per noi. Quasi dispiaciuti che finisca. Ripetibile? Intanto l’Europa League non possiamo più vincerla, la nostra missione è sempre quella di migliorarci. Stasera abbiamo giocato in un campo difficile, ma alla fine abbiamo trovato equilibri e le nostre giocate, abbiamo finito in crescendo contro una Lazio forte. Un grande merito”.

Sulle alternative: “Cuadrado è da qualche settimana che andava molto forte. Ha già fatto un paio di partite molto buone. Se sta bene così per noi sarà una grande spinta”.

Sul mercato: “Non siamo così numerosi in attacco. Credo sia un luogo comune: basta vedere la panchina. A gennaio sarebbe importante riuscire a finire ciò che non siamo riusciti a completare ad agosto. A giugno avevamo l’intenzione di essere molto competitivi quest’anno“.