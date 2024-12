Lazio, il mezzo sorriso di Baroni: un punto ma un Dele-Bashiru in più

Mezzo sorriso per la Lazio di Marco Baroni che trova la conferma di Dele-Bashiru ma perde due punti nel finale

Serata che lascia l’amaro in bocca alla Lazio. I biancocelesti, infatti, escono dalla partita contro l’Atalanta con un punto nonostante un’ottima prestazione.

Prestazione che, però, è, insieme a Dele-Bashiru, la più bella notizia di giornata. Prima della gara l’ansia per i tifosi della Lazio non era poca. Dopo la tremenda sconfitta rimediata contro l’Inter, infatti, la paura era quella di rivivere quella serata e, forse, vanificare questi ottimi mesi iniziali.

I ragazzi di Marco Baroni non vanificano nulla e, anzi, regalano un primo tempo davvero di grande livello. Al 28′ con un grande inserimento Dele-Bashiru firma l’1-0 e sarà, poi, solamente Brescianini all’88’ a gelare l’Olimpico.

Tornando a due ore fa, probabilmente, questo risultato verrebbe accolto con entusiasmo dal mondo biancoceleste. Dopo questi 90 minuti, invece, c’è la consapevolezza di aver fatto davvero bene ma anche la rabbia di non aver fatto bottino pieno.

Il sorriso di Baroni: Dele-Bashiru si prende il centrocampo

Dele-Bashiru è arrivato in estate da totale sconosciuto alla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il classe 2001 rispondeva ai requisiti di questo nuovo corso dei biancocelesti: giocatori giovani con voglia e fame. I primi mesi, però, non sono stati dei più positivi per il numero 7 con Baroni che si è trovato più di una volta a doverlo difendere.

Difesa che ha pagato e non poco viste le prestazioni di Dele-Bashiru nell’ultimo mese. Il classe 2001 è passato dall’essere un oggetto misterioso a regalare emozioni al popolo biancoceleste. A dimostrarlo anche il coro che gli è stato dedicato: “OOO Dele-Bashiru” sulle note di Rock ‘n’ Roll Robot di Alberto Camerini.

Un punto positivo ma amaro

Un inizio di stagione molto positivo, più di quanto tanti si augurassero. La Lazio arriva a ospitare l’Inter e perde 6-0. Il pubblico resta accanto ai propri giocatori e li incita a fine gara. Sette giorni dopo i biancocelesti vincono a Lecce con non poche difficoltà: così la Lazio arriva alla gara contro l’Atalanta, un morale diverso dal solito.

Baroni, però, fin da inizio partita non sembra essere cambiato di una virgola: né rispetto ai momenti positivi né rispetto all’ultimo periodo complicato. La Lazio gioca, va in vantaggio e nel secondo tempo sfiora il 2-0. Alla fine, però, l’Atalanta sfrutta l’unica occasione che gli viene concessa e firma l’1-1. Novanta minuti che racchiudono forse gli ultimi 20 giorni biancocelesti: la grande soddisfazione per quello che si vede in campo e per tutto quello che è stato fatto, l’amaro in bocca per la festa mancata.