Inter, Inzaghi: “Lautaro non sarà mai un problema ma sempre una soluzione”

Simone Inzaghi ha parlato dopo il match della “Unipol Domus” contro il Cagliari, valido per la 18^ giornata di Serie A

E’ tornata in campo l’Inter di Simone Inzaghi a Cagliari, per il match valido per la diciottesima giornata di Serie A.

La sfida contro i rossoblù di Davide Nicola è terminata 0-3.

L’hanno decisa in sequenza Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Nel post partita del match della “Unipol Domus” ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

Inter, le parole di Simone Inzaghi

L’allenatore dell’Inter ha iniziato parlando della partita: “I numeri sono sempre importanti, a fine primo tempo abbiamo fatto i complimenti alla squadra. Il Cagliari aveva perso partite che non meritava di perdere, sapevamo sarebbe stata dura. Il primo tempo siamo partiti bene e le occasioni di Lautaro e Mkhitaryan sono state importanti. Si chiude un anno dove abbiamo vinto la seconda stella che ci porteremo sempre dietro”.

Simone Inzaghi ha continuato rispondendo alla domanda relativa alle palle inattive, diventata una specialità dei nerazzurri: “C’è tanta disponibilità dei calciatori e ho la fortuna di avere un grande staff. le palle inattive sono un fattore nel calcio di oggi e l’organizzazione ti da sicuro tanto. “

Inzaghi: “Lautaro non sarà mai un problema”

L’ex Lazio ha poi parlato del momento del proprio capitano: “Lautaro non ha giocato sempre, in campionato sì tranne la seconda mentre in Champions e Coppa Italia no. Gli pesava la situazione ma non ne parlava più di tanto. Gli abbiamo detto di stare tranquillo, non sarà mai un problema ma sempre una soluzione”.

Infine, Simone Inzaghi ha parlato della Champions League, obiettivo della seconda parte di stagione nerazzurra: “Lo sappiamo che abbiamo sempre degli obiettivi, ci vuole tanta disponibilità da parte di tutti, avrò bisogno di tutti”.