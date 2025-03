Da sogno a obiettivo, Kylian Mbappé racconta il suo Real Madrid

Kylian Mbappé continua a macinare gol e assist alla sua prima stagione con la maglia del Real Madrid.

Nella sfida di sabato 30 marzo contro il Leganés al Bernabéu, il numero 9 ha contribuito a scacciare gli spettri della sconfitta con una doppietta, arrivando già a quota 33 gol.

Per fare un paragone, è lo stesso numero di gol messi a segno da Cristiano Ronaldo nella sua prima stagione con i blancos, nel 2009/2010.

Proprio Mbappé, intanto, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di La Sexta per la sua prima intervista da quando è in Spagna.

Real Madrid, Mbappé: “Sognavo di indossare questa maglia”

Kylian Mbappé ha dichiarato: “Tutto quello che volevo era giocare qui, al Bernabéu, con questa maglia. Con la gente che gridava il mio nome. Segnare gol, essere felice. Sono nella migliore squadra del mondo, avevo il sogno di indossare questa maglia bianca. Poi questo sogno è diventato un obiettivo e adesso è realtà“.

Tra ringraziamenti ai suoi genitori, importanti per il percorso fatto finora, Mbappé non ha timori: “Io sono una persona normale, che vive la vita, che osserva le cose che accadono e che dà la sua opinione con i valori che ha. Io voglio vincere coppe, la Liga, la Champions e tutto ciò che può con il Real Madrid. Qui sento l’affetto della gente, sono molto felice“.