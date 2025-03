Inter-Napoli è anche sfida Inzaghi-Conte: i loro numeri nei finali di campionato

I dati di Simone Inzaghi e Antonio Conte da allenatori nei finali di campionato ma non solo

Lautaro contro Lukaku, Acerbi contro Buongiorno, Barella contro McTominay, Sommer contro Meret. Le chiavi di lettura son tante, tantissime.

Ma soprattutto, la sfida Scudetto tra Inter e Napoli sarà anche Inzaghi contro Conte. Il passato e il presente nerazzurro a confronto, con in palio uno Scudetto che nessuno vuole mollare.

Da una parte la fame di vincere per il secondo anno consecutivo, dimostrandosi più forte e competitiva che mai, anche a livello europeo e con numerosi impegni in più della concorrenza.

Dall’altra la necessità di rialzarsi dopo un’annata tragica e riportare i colori azzurri dove meritano di stare. Due percorsi diversi, ma con lo stesso obiettivo: vincere lo Scudetto per i propri tifosi.

I numeri di Inzaghi nei finali di stagione

Come anticipato, è importante sottolineare che l’Inter in questo finale di stagione avrà almeno 4 partite in più del Napoli. Qualora poi dovesse andare avanti in Champions League e Coppa Italia, questo numero aumenterà. Agli azzurri, invece, non resta che il campionato.

Ma quindi, come si comportano le squadre di Inzaghi nel finale di stagione? A partire dalla sua prima stagione in nerazzurro, il trend è sempre stato positivo: 7 vittorie e una sola sconfitta nel 2021/22 e nel 2022/23, trovandosi a rincorrere e, in un caso, avendo anche il doppio impegno in Champions (finale persa con il Manchester City) e in Coppa Italia (vinta con la Fiorentina).

La stagione 2023/2024, invece, è quella che si è conclusa peggio con 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta pur senza impegni nelle coppe. In questo caso, però, è giusto anche considerare il possibile calo di tensione dopo aver vinto la seconda stella nel derby contro il Milan a 5 giornate dalla fine. In totale, quindi, una media di 19 punti negli ultimi 8 impegni.

I numeri di Conte nei finali di stagione

E Antonio Conte, invece? Per par condicio, abbiamo analizzato solamente i dati in riferimento al campionato, dovendo quindi risalire anche alla stagione 2013/2014 con la Juventus, prima dell’esperienza con la Nazionale Italiana e con il Chelsea.

Con un Napoli non costruito per vincere, l’ex CT si trova momentaneamente a -3 dalla capolista, essendo ormai quasi certo di aver riportato il Napoli nel calcio che conta per la prossima stagione. Nei due anni all’Inter, le ultime 8 giornate hanno portato entrambe le volte 5 vittorie. Nel 2019/20 anche tre pareggi e poi la finale di Europa League persa contro il Siviglia in periodo di Covid.

Nel 2020/21, invece, a campionato già abbondantemente vinto, sono arrivati anche due pareggi e una sconfitta, pur senza Champions. Risalendo addirittura alla Juve 2013/2014, in quello caso anche con l’impegno della semifinale di EL, i bianconeri conquistarono 7 vittorie e una sconfitta. In totale, quindi, una media di 20,6 punti negli ultimi 8 impegni. Non molta differenza, quindi, nei finali di campionato tra Inzaghi e Conte, che però adesso si trovano testa a testa: un passo falso potrebbe essere letale per entrambe. Che vinca il migliore.